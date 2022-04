POL-HSK: Sachbeschädigungen an Autos und Motorrollern

Hochsauerlandkreis (ots) - Hüsten In der Nacht von Samstag auf Sonntag drangen unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus in der Straße Möthe ein. Sie hebelten ein Fenster auf und gelangten so in das Haus. Dort durchwühlten sie mehre Schränke und Schubladen. Ob die Täter Beute gemacht haben ist noch unklar. Hinweise richten sie bitte an die Polizeiwache in Arnsberg unter der 02932 / 90 200. Rückfragen von ...

mehr