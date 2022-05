Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Werl - Schmierfinken benutzten pinke Farbe

Werl (ots)

Am Wochenende kam es in Werl zu mindestens neun Sachbeschädigungen an Kraftfahrzeugen. Schmierfinken hatten die Autos mit pinken Sprühlack beschädigt. Die Autos parkten in der "Buntekuhstraße", "Liebfrauenstraße", in der "Schloß- und Büdericher Straße". Zeugen, die Angaben zu den Tätern machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02922-91000 mit der Kriminalpolizei in Verbindung zu setzen. (reh)

