Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Mutmaßlicher Rauschgifthändler festgenommen

Stuttgart-Feuerbach (ots)

Beamte des Polizeireviers 8 Kärntner Straße wurden am Freitag (11.03.2022) um 23:30 Uhr zur Beseitigung einer Ruhestörung in eine Flüchtlingsunterkunft an der Wiener Straße gerufen. Bei der Überprüfung des entsprechenden Zimmers nahmen die Beamten starken Marihuanageruch wahr, der offenbar von einem 18-jährigen Bewohner ausging. Bei der genaueren Überprüfung des Mannes wurden in dessen Unterhose ein Plastikbeutel mit zehn Verpackungseinheiten Marihuana aufgefunden. Der 18-Jährige wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen.

