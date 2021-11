Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Lippetal-Oestinghausen - Unfall

Lippetal (ots)

Am Montag, um 16:49 Uhr, kam es an der Kreuzung Soester Straße/Brockhauser Straße/Stocklarner Straße zu einem Unfall. Eine 61-jährige Frau aus Welver war mit ihrem VW Touareg auf der Brockhauser Straße unterwegs. Sie beabsichtigte die Kreuzung geradeaus zu überqueren. Dabei übersah sie einen von rechts kommenden Hyundai i10 eines 30-jährigen Lippetalers. Durch den Zusammenprall der Fahrzeuge wurde der Hyundai-Fahrer schwer verletzt und musste in ein Krankenhaus eingeliefert werden. An den Autos entstand Sachschaden von insgesamt etwa 12.500,- EUR. (lü)

