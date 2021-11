Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Lippstadt - Pizzaraub

Lippstadt (ots)

Am Montag, um kurz nach 06:00 Uhr, wurde die Polizei von einem 19-jährigen Soester zum Bahnhof gerufen. Der Mann blutete an der Stirn. Er gab an gegen 05:55 Uhr im Bereich des Südertors nahe des Kinos, überfallen worden zu sein. Das Opfer hatte sich dort an einem Imbiss eine Pizza gekauft. Ein fremder Jugendlicher sprach ihn kurz darauf wegen einer Zigarette an. Kurz darauf seien drei weitere Jugendliche hinzugekommen. Einer nahm ihm seine Pizza ab. Als er sich wehrte, wurde er mehrfach getreten und geschlagen. Dann näherte sich eine weitere Personengruppe und die Täter flüchteten mit der Pizza in Richtung Erwitter Straße. Zu den Tätern konnte das Opfer nur angeben, dass er das Alter auf 17 bis 19 Jahre schätzte. Zeugen, die weitere Hinweise zu der Tat oder den Tätern geben können, werden gebeten sich unter der Telefonnummer 02941-91000 zu melden. (lü)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell