Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Lippstadt-Welver - Polizei stellt Impfausweise sicher und leitet Strafverfahren ein

Lippstadt-Welver (ots)

Eine 18-jährige Lippstädterin versuchte am Mittwochvormittag (20. Oktober 2021) in einer Apotheke an der Paderborner Straße unter Vorlage ihres Impf- und Personalausweises ein digitales Impfzertifikat zu erhalten. Der Mitarbeiterin fiel jedoch der ungewöhnliche Stempel im Impfausweis auf, woraufhin sie die Kundin auf einen späteren Zeitpunkt vertröstete und Kontakt mit dem Impfzentrum aufnahm. Dort bestätigte sich ihr Verdacht, dass weder der Stempel noch das Impfdatum für die Chargennummer passen würde. Die Polizei suchte die 18-Jährige zu Hause auf und stellte den Impfausweis sicher. Angaben zum Tatvorwurf der Urkundenfälschung wollte sie gegenüber den Beamten nicht machen.

Am Dienstag (19. Oktober) versuchte eine 37-jährige Frau aus Welver in einer Apotheke "Am Markt" ein Impfzertifikat ausgestellt zu bekommen. Sie legte ebenfalls ihren Impf- und Personalausweis vor. Auch hier war die Mitarbeiterin aufmerksam. Ihr fiel der "falsche" Schriftzug im Stempel auf, woraufhin sie die Ausstellung eines Impfzertifikates verweigerte. Die Polizei stellte auch in diesem Fall den Impfausweis sicher und leitete ein Strafverfahren wegen Urkundenfälschung ein. (reh)

