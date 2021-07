Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Warstein - Mit 2,34 Promille vor den Baum

Warstein (ots)

Ein 55-jähriger Mann befuhr am Freitag (23. Juli) um kurz vor 16.20 Uhr mit seiner selbstfahrenden Arbeitsmaschine die B516 von Belecke in Richtung Mühlheim. Kurz vor der Straßeneinmündung "Erley" kam er nach rechts von der Fahrbahn ab, prallte gegen einen Baum und wurde von dem Fahrzeug geschleudert. Nachdem der Fahrer versuchte den Unfallort zu verlassen, verwickelten ihn Zeugen, bis zum Eintreffen der Polizei, in ein Gespräch und schalteten den noch laufenden Motor der Arbeitsmaschine ab. Der deutliche Alkoholgeruch erweckte bei den Beamten schnell den Verdacht der Trunkenheitsfahrt. Nach einem Atemalkoholtest mit 2,34 Promille stand dies dann auch fest. Der leicht Verletzte wurde zur weiteren Versorgung mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Es folgte die obligatorische Blutprobe und Beschlagnahme seines Führerscheines. Die Polizei schätzt den entstandenen Unfallschaden auf 1.600 Euro. (reh)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell