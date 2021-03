Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Werl - Wer braucht so viel Zeckenschutzmittel

Werl (ots)

Das Fehlen von 50 Paketen Zeckenschutzmittel bemerkte am Dienstag (16. März) die Mitarbeiterin eines Geschäftes an der Hammer Straße. Gegen 13.10 Uhr fielen ihr zwei Männer im Geschäft für Tierbedarf auf, die ihre mitgeführte große Tasche nach dem Einkauf nicht öffnen wollten. Sie verließen daraufhin das Geschäft und fuhren mit einem silbernen VW Golf, mit Wuppertaler Kennzeichen ("W"), davon. Anschließend fand die Verkäuferin zahlreiche, leere Kartons in den Gängen auf, in denen sich zuvor Zeckenschutzmittel für Hunde befunden hatte. Zeugen, die Hinweise auf die Tat oder den Verbleib des Zeckenschutzmittels geben können, werden gebeten sich mit der Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 02922-91000 in Verbindung zu setzen. (reh)

