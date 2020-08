Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Geseke-Ehringhausen - Polizei sucht Radler

Geseke (ots)

Am Samstagabend kam es an der Radfahrer- und Fußgängerunterführung am Bahnhof zu einem Vorfall. Unbekannte Täter positionierten einen auf dem Boden liegenden Handlauf an der Einfahrt der Unterführung in etwa 1,70 Meter Höhe quer zur Fahrbahn. Nachdem ein Radfahrer das Hindernis noch rechtzeitig entdeckte, stieß ein zweiter Radler mit seinem Kopf dort an. Er setzte anschließend seinen Weg fort. Um diesen gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr zu klären, bittet die Polizei bittet den Radfahrer sich unter 02941-91000 zu melden. (lü)

