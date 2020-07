Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Soest - Verkehrskontrolle - Blutprobe

Soest (ots)

Bei einer Verkehrskontrolle am Mittwoch (29.Juli), gegen 03.30 Uhr, am Senator-Schwarz-Ring hielten die Beamten einen 18-jährigen Autofahrer aus Gelsenkirchen an. Nachdem die Polizisten Alkoholgeruch bei ihm feststellten, bestätigte ein Atemalkoholtest den Verdacht der Trunkenheitsfahrt mit 1,1 Promille. Die Fahrt endete für ihn im Krankenhaus mit der Entnahme einer Blutprobe. (reh)

