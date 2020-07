Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Werl - Firmeneinbruch

Werl (ots)

In der Nacht zum heutigen Donnerstag brachen bisher unbekannte Täter in eine Dentalfirma am Langenwiedenweg ein. Die Diebe müssen eine Leiter benutzt haben um an ein Fenster der im 1. Stock untergebrachten Firma zu gelangen. Sie brachen das Fenster auf um von dort ins Innere zu kommen. Hier entwendeten sie Zahnarztbohrer, Dentalbohrer und Zahnlegierungen im Wert von mehreren 10.000,- EUR. Zum Abtransport des in großen Lagerboxen verstauten Diebesgutes, müssen die Unbekannten ein größeres Fahrzeug benutzt haben. Zeugen, die Hinweise zu der Tat oder den Tätern geben können, werden gebeten sich unter der Telefonnummer 02922-91000 zu melden. (lü)

Rückfragenvermerk für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Soest

Pressestelle Polizei Soest

Telefon: 02921 - 9100 5300

E-Mail: pressestelle.soest@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/soest

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell