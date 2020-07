Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Ense - Mann festgenommen

Ense (ots)

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch, gegen 23:50 Uhr, wurde ein 30-jähriger Mann in der Straße Am Silberberg durch die Polizei festgenommen. Der in Ense lebende Mann befand sich in einer psychischen Ausnahmesituation und drohte damit, sich selbst zu verletzen. Zur Festnahme der Person wurde durch die Polizei neben starken eigenen Kräften auch eine Sondereinheit eingebunden. Der Mann konnte vor Eintreffen des SEK festgenommen und in eine geschlossene Einrichtung überführt werden. (wo)

