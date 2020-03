Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Lippstadt - Mehr geht nicht

Lippstadt (ots)

Am Donnerstag, gegen 14:20 Uhr, führte die Polizei Kontrollen zur Ladungssicherung an der B 55 durch. Dabei fiel ein 35-jähriger Mann aus Lippstadt auf. Er war mit einem VW LT-Transporter unterwegs. Gleich zu Beginn gab der Mann an, dass er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis sei. Aufgrund äußerlicher Merkmale wurde er zu Betäubungsmitteln befragt. Er gab zu einen Joint geraucht zu haben. Nachdem auch der Drogenvortest positiv ausfiel, wurde ihm im Krankenhaus eine Blutprobe entnommen. Bei der Überprüfung der Personalien stellten die Beamten fest, dass gegen den Mann ein Haftbefehl vorlag. Darum nahmen sie ihn anschließend fest und brachten ihn ins Polizeigewahrsam. Den Transporter hatte er im Übrigen ohne das Wissen seines Chefs genommen. (lü)

