Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Lippstadt - Kontrollen

Lippstadt (ots)

Am Donnerstag, von 16:00 bis 21:00 Uhr, führte die Polizei an der B 55 in Höhe Bad Waldliesborn eine groß angelegte Kontrolle durch. Auf einem Parkplatz seitlich der Straße wurde eine Kontrollstelle eingerichtet. Das THW Lippstadt unterstütze dabei mit einem großen Notstromaggregat und leuchtete die komplette Kontrollstelle aus. Die Fahrzeuge aus beiden Richtungen wurden heruntergebremst um einen Blick auf die Fahrzeuge, die Nummernschilder und die Insassen zu werfen. Insgesamt wurde 120 Fahrzeuge von den bereitstehenden Polizisten überprüft. Das Ergebnis ist eine Anzeige wegen Drogenbesitz, eine Anzeige wegen Fahren unter Drogen, zwei Personen führten verbotene Gegenstände mit sich und verstießen damit gegen das Waffengesetz. Insgesamt 22 Personen führten einen freiwilligen Drogen-Urin-Test durch. Bei der Kontrolle wurden außerdem Informationen über reisende Straftäter gesammelt. Gleichzeitig zu der Kontrollstelle an der B 55 waren zivile Teams der Kriminalpolizei in den Bereich Lippstadt und Möhnesee unterwegs. Dort wurden Wohngebiete kontrolliert und nach auffälligen Fahrzeugen Ausschau gehalten. Dabei wurden ebenfalls mehrere Fahrzeuge kontrolliert. "Mit solchen Kontrollen wollen wir nicht nur Präsenz auf der Straße zeigen. Straftäter sollen wissen, dass wir als Polizei nicht warten bis etwas passiert sondern proaktiv handeln um die Sicherheit der Bürger zu gewährleisten." so Raimund Hörhold, Leiter der Direktion Gefahrenabwehr/Einsatz bei der Kreispolizeibehörde Soest. (lü)

