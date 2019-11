Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Lippstadt - Körperverletzung

Lippstadt (ots)

Am Mittwoch, um 00:45 Uhr, kam es vor der Kommunalen Unterbringungseinrichtung an der Stirper Straße zu einem Körperverletzungsdelikt. Nach Zeugenaussagen geriet ein 35-jähriger Bewohner der Unterkunft mit sechs oder sieben anderen Männern in Streit. Vor der Unterkunft zog einer aus der Gruppe ein etwa 40 Zentimeter langes Messer und verletzte den 35-Jährigen am Oberkörper und am Kopf. Die anderen Männer schlugen nach Zeugenaussagen ebenfalls auf den 35-jährigen Mann ein. Nachdem die Polizei von den Zeugen gerufen wurde, flüchteten die fremden Männer. Der 35-Jährige wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Aufgrund von Sprachbarrieren gestalteten sich die ersten Vernehmungen sehr schwierig. Die Ermittlungen zu den Tätern dauern noch an. (lü)

