Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Lippstadt - Randalierer Teil 2

Lippstadt (ots)

Am Dienstag, um 23:05 Uhr, traf eine Streifenbesatzung am Lippstädter Bahnhof auf einen laut schreienden, 27-jährigen Mann aus Lippstadt. Der vielfach polizeibekannte, in Lippstadt lebende Mann wurde zur Ruhe ermahnt. Einen gegen ihn ausgesprochenen Platzverweis kam er nicht nach. Daraufhin wurde er zur Verhinderung von Straftaten in Gewahrsam genommen. Bei der Durchsuchung des Mannes wurden zwei augenscheinlich gefälschte Zehn-Euro-Scheine bei ihm gefunden. Er war erst am Montag bei der Inverkehrbringung von Falschgeld erwischt worden. Nachdem ein Arzt den Mann untersucht hatte, verbrachte er die Nacht in einer Zelle. (lü)

