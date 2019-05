Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Lippstadt - 4.000 Euro Sachschaden bei versuchten Autoaufbruch

Lippstadt (ots)

In das Auto gelangte der unbekannte Täter zwar nicht, aber einen erheblichen Sachschaden verursachte er trotzdem. In der Nacht von Donnerstag auf Freitag versuchte der Unbekannte das Autoschloss eines geparkten Volvo in der Wiedenbrücker Straße zu manipulieren. Als dies misslang ging er die Fahrer- und Beifahrertür und letztendlich sogar noch das Schiebedach an. Durch die zahlreichen Hebelversuche wurde der Wagen so stark beschädigt, dass man den Sachschaden auf zirka 4.000 Euro beziffert. Die Kriminalpolizei bittet Zeugen sich unter der Telefonnummer 02941-91000 zu melden. (reh)

Rückfragenvermerk für Medienvertreter:



Kreispolizeibehörde Soest

Pressestelle Polizei Soest

Telefon: 02921 - 9100 5300

E-Mail: pressestelle.soest@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/soest

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell