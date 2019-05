Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Soest - Bei Maiwanderung geschlagen

Soest (ots)

Eine Gruppe von acht Personen traf gestern, gegen 17.30 Uhr, im Rahmen ihrer Maiwanderung auf einem Feldweg, dem Alter Schwefer Weg, zwischen Soest und Schwefe auf eine zweite Gruppe von zirka 20 Teilnehmern. Ein junger Mann der größeren Gruppe soll nach ersten Erkenntnissen herumgeschrien und verbal provoziert haben, wonach eine Person der 8er-Gruppe versucht habe ihn zu beruhigen. Hierbei fielen die beiden Personen um. Dies wurde von dem Rest der 20er-Gruppe als eine körperliche Auseinandersetzung gedeutet. Nun kam es zu einer Schlägerei, in dessen Verlauf mind. sechs Soester im Alter von 16 bis 20 Jahren auf drei junge Männer im Alter von 21 - 23 Jahren eingeschlagen und getreten haben sollen. Die 21 - 23-Jährigen stammen aus Soest, Lippetal und Paderborn. Nach der Schlägerei wurden noch von Personen aus der 20er-Gruppe, beim Verlassen des Tatortes, zwei Flaschen Schnaps aus dem Bollerwagen der 8er-Gruppe entwendet. Die 21 - 23-jährigen Opfer wurden mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht, welches sie noch am gleichen Tag verlassen konnten. Aufgrund der Personenbeschreibungen konnten sechs Tatverdächtige im Bereich Sündlingsweg / Hattropper Weg durch die Polizei angetroffen werden. Sie gaben nur an, dass sie von dem Vorfall nichts wissen würden. Der genaue Sachverhalt muss nun durch die Kriminalpolizei im Rahmen der weiteren Vernehmungen konkretisiert werden. (reh)

Rückfragenvermerk für Medienvertreter:



Kreispolizeibehörde Soest

Pressestelle Polizei Soest

Telefon: 02921 - 9100 5300

E-Mail: pressestelle.soest@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/soest

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell