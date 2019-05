Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Polizeimeldungen aus dem Kreis Soest Datum: 01.05.2019

Soest (ots)

Lippstadt - Wohnungseinbruch und Kfz-Diebstahl In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch brachen unbekannte Täter in ein Wohnhaus in der Bromberger Straße ein und entwendeten neben Bargeld auch zwei vor dem Haus abgestellte Pkw. In der Zeit von 00:05 Uhr bis 09:00 Uhr öffneten die Täter zunächst gewaltsam ein Kellerfenster der Doppelhaushälfte auf und begaben sich ins Innere des Objektes. Dort entwendeten sie neben Bargeld auch zwei Pkw-Schlüssel. Mit diesen Originalschlüsseln konnten letztlich die Pkw der Familie gestartet und gestohlen werden. Dabei handelt es sich um einen schwarzen Audi A4 mit dem Kennzeichen LP-M807 und einen silberfarbenen Opel Astra mit dem Kennzeichen LP-NM195. Sachdienliche Hinweise zur Tat nimmt die Polizei Lippstadt unter der Rufnummer 02941 91000 entgegen. (sn)

