Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Lippstadt - Pedelec-Fahrer schwer verletzt

Lippstadt (ots)

Eine 74-jährige Lippstädter Autofahrerin befuhr am Mittwoch, gegen 17.35 Uhr die Udener Straße in Richtung Beckumer Straße. Nach dem die Ampel grün zeigte, fuhr die Lippstädterin nach links in den Hellinghäuser Weg hinein. Hierbei übersah sie einen 76-jährigen Pedelec-Fahrer aus Lippstadt, der die Udener Straße auf dem Radweg in Richtung Stiper Straße befuhr und ebenfalls Grünlicht hatte. Durch den Zusammenprall verletzte sich der Radfahrer schwer. Er wurde ins nahegelegene katholische Krankenhaus gebracht. Durch den Unfall entstand ein Sachschaden in Höhe von zirka 1.500 Euro. (reh)

