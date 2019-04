POL-SO: Wochenendmeldung Polizei Soest

Kreispolizeibehörde Soest

Geseke-Störmede - Versuchter Einbruch in Verbrauchermarkt Am Freitagabend begab sich die Polizei aufgrund eines Zeugenhinweises zu einem Verbrauchermarkt an der Langen Straße in Störmede. Gegen 22:50 Uhr wurde dort ein Alarm ausgelöst. Vor Ort wurde festgestellt, dass unbekannte Personen im rückwärtigen Gebäudebereich eine Fensterscheibe eingeschlagen hatten und augenscheinlich im Begriff waren, in das Geschäft einzusteigen. Durchsuchungs- und Fahndungsmaßnahmen verliefen ohne Erfolg. Die Täter konnten unerkannt flüchten. Sachdienliche Hinweise zur Tat nimmt die Polizei Lippstadt unter der Rufnummer 02941 91000 entgegen. (sn)

Lippstadt - Verkehrsunfall mit verletzter Radfahrerin Am Samstagnachmittag, um 16:00 Uhr, kam es auf der Wiedenbrücker Straße in Höhe Nummer 110 zu einem Zusammenstoß zwischen einem 16 jährigen Radfahrer aus Lippstadt und einer 69 jährigen E-Bike Fahrerin aus Bad Waldliesborn. Der 16 jährige fuhr mit seinem Rad aus der dortigen Einfahrt und übersah dabei, die in Richtung Bad Waldliesborn fahrenden 69 jährige Frau. Diese stürzt durch den Zusammenstoß und verletzte sich leicht. (bv)

Geseke-Ehringhausen - Brand einer Hecke greift auf Wohnhaus über Am Samstagnachmittag kam es zum Brand einer Hecke in der Straße Im weißen Bruch. Die Hecke wurde auf ca. 45 m Länge beschädigt. Der Brand griff auf ein angrenzendes Carport über und von dort noch auf das Wohnhaus. Der Carport wurde stark beschädigt. Die Fassade des Wohnhauses und das Dach wurden ebenfalls beschädigt. Ein weiteres Ausbreiten des Brandes konnte durch die Feuerwehr, welche den Brand schnell unter Kontrolle hatte, verhindert werden. Verletzt wurde durch den Brand niemand. Die Ermittlungen zur Brandursache wurden durch die Polizei aufgenommen. Hinweise auf eine vorsätzliche Brandsetzung konnten nicht erlangt werden. (bv)

Soest - Brandstiftung einer Gartenliege Am Samstagabend, gegen 22.00 Uhr, entzündeten UT im Julius.Rollmann-Weg eine am Haus abgestellte, mit Auflage versehene Gartenliege in Brand. Nur durch das schnelle Bemerken und Ablöschen des Brandes durch den Hauseigentümer sowie dessen Nachbarn, konnte ein Übergreifen der Flammen verhindert werden. (dd) Soest - Verkehrsunfall mit verletztem Kradfahrer Am Samstagnachmittag befuhren zwei befreundete Kradfahrer im Rahmen ihrer gemeinsamen Ausfahrt die B 475 in Fahrtrichtung Lippetal. In Höhe des Opmünder Weges beabsichtigten beide Kradfahrer hintereinander in den Opmünder Weg einzubiegen, um ihre Fahrt in Richtung Opmünden fortzusetzen. Aufgrund der Vorfahrtsregelung im Einmündungsbereich bremste der erstfahrende Kradfahrer sein Fahrzeug bis zum Stillstand ab. Dies erkannte der nachfolgende Fahrer zu spät und fuhr auf den vor ihm stehenden Kradfahrer auf. Der stehende Fahrer wurde beim Anstoß am linken Bein getroffen und stürzte mit seinem Krad auf die rechte Seite. Er klagte über Schmerzen im linken Knie und wurde mittels Rettungswagen dem Krankenhaus Soest zugeführt, aus welchem er nach ambulanter Behandlung entlassen werden konnte. (dd)

Möhnesee-Stockum - Kradfahrer nach Wildunfall verletzt Am Samstagabend, gegen 18.00 Uhr, befuhr ein 47jähriger Kradfahrer die Forststraße aus Richtung B 229 kommend in Fahrtrichtung Neuhaus. Plötzlich sprang unmittelbar vor dem Kradfahrer ein Rehwild vom rechten Fahrbahnrand auf und kollidierte, trotz eingeleiteter Vollbremsung mit dem Kradfahrer. Dieser kam zu Fall und verletzte sich leicht. Der zufällig an der Unfallstelle vorbeikommende Revierförster kümmerte sich um die Nachsorge nach dem verletzten Reh. (dd)

Lippetal - Verkehrsunfall mit E-Scooter nach Alkoholkonsum In der Nacht von Samstag auf Sonntag nutzte ein 54jähriger in Herne wohnhafter Niederländer einen E-Scooter um nach Alkoholkonsum vom Campingplatz an der Dolberger Straße zum Fast-Food-Restaurant am Rastplatz Strängenbach zu fahren. Hierbei kam er zu Fall und wurde erst durch einen vorbeikommenden Zeugen am Boden liegend vorgefunden. Aufgrund seiner Verletzungen im Kopf- und Oberkörperbereich wurde der E-Scooter-Fahrer mittels Rettungswagen dem nächst gelegenen Krankenhaus zugeführt, in welchem er stationär verblieb. Zudem wurden bei Fahrer eine Blutentnahme durchgeführt sowie sein Führerschein und der genutzte E-Scooter sichergestellt. (dd)

Warstein-Niederbergheim - Sozius bei Motorradunfall schwer verletzt Am Ostersonntagmittag befuhr ein 66jähriger Kradfahrer mit seiner Ehefrau als Sozius die Bördestraße. In einer steilen Rechtskurve reduzierte er seine Geschwindigkeit zum Durchfahren der Kurve deutlich, setzte aber dennoch mit dem Auspuff des Krades auf. Hierdurch verlor der Fahrer die Kontrolle über sein Fahrzeug, gelangte auf den angrenzenden Grünstreifen und kollidierte leicht mit der Leitplanke. Daraufhin stürzten beide Personen vom Krad und rutschten quer über die Fahrbahn. Der Fahrer des Krades blieb hierbei unverletzt, die Beifahrerin wurde jedoch schwer verletzt und unmittelbar mittels Rettungswagen dem Krankenhaus Warstein zugeführt, in welchem sie stationär verblieb. (dd)

Geseke - Fahrradfahrer bei Verkehrsunfall verletzt Am Ostersonntagnachmittag befuhr ein 75jähriger PKW-Fahrer im Beisein seiner Ehefrau die Erwitter Straße in Richtung Kreisverkehr Höhe Bäckerei Lange und beabsichtigte diesen in Richtung Salzkotten geradeaus zu verlassen. Hierbei übersah er einen 53jährigen Radfahrer aus Geseke, welcher den Kreisverkehr zeitgleich von links kommend über den Fahrradschutzstreifen passierte. Es kam zur Kollision der Fahrzeuge in deren Verlauf der Radfahrer zu Boden geschleudert wurde und sich eine blutende Schürfwunden am linken Oberschenkel zuzog. Auf die Anforderung eines Rettungswagens konnte jedoch verzichtet werden. (dd)

Lippstadt-Bökenförde - Verkehrsunfall mit Kradfahrer nach Wildwechsel Am Ostersonntagabend, gegen 19.00 Uhr, befuhr ein 23jähriger Geseker mit seinem Krad die Bökenförder Straße von Geseke kommend in Richtung Lippstadt. Um einem plötzlich auftauchenden Tier auszuweichen, lenkte der Fahrzeugführer sein Krad auf den angrenzenden Grünstreifen und gelangte von hier in den sich anschließenden Straßengraben. Hier kam er dann mit seinem Krad zu Fall. Da vom Kradfahrer keine adäquate Schutzkleidung getragen wurde, zog sich dieser zahlreiche Schürf- und Brandwunden im Bereich der Arme, der Beine und am Rücken zu. Der Kradfahrer wurde zwecks weiterer Behandlung dem Krankenhaus Lippstadt zugeführt. Im Rahmen der weiteren Unfallaufnahme wurden technische Manipulationen am vom Verunfallten genutzten Krad festgestellt. Das Krad wurde zum Zwecke der Beweissicherung durch die unfallaufnehmenden Beamten sichergestellt. (dd)

Erwitte - Kradfahrer nach Kontrollverlust gestürzt und schwer verletzt Am späten Ostersonntagvormittag beabsichtigte eine 49jährige Lippstädterin mit ihrem Krad von der B55 kommend nach links auf die Soester Straße einzubiegen. Bedingt durch die im Einmündungsbereich vorhandene Lichtzeichenanlage musste sie vor dem Einbiegen ihr Krad an der Haltelinie bis zum Stillstand abbremsen. Beim anschließenden Anfahren verlor die Kradfahrerin die Kontrolle über ihr Krad, kam zu Fall und rutschte unter die angrenzende Leitplanke. Hierbei zog sie sich eine Fraktur des Unterschenkels zu und musste mittels Rettungswagen ins Krankenhaus Lippstadt verbracht werden, in welchem sie stationär verblieb. (dd)

