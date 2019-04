Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Welver - Zwei Leichtverletzte nach Verkehrsunfall in Einecke

Welver (ots)

Ein 26-jähriger Autofahrer aus Soest befuhr am Sonntagmorgen, gegen 9 Uhr, die Einecker Straße in Richtung Soest. In einer Linkskurve, in Höhe der Straße Am Hinkamp, kam ihm eine 19-jährige Soesterin mit ihrem Auto entgegen. Sie fuhr hierbei schon so weit auf seiner Straßenseite, dass der Soester ganz nach rechts ausweichen musste. Hierbei konnte er jedoch eine Kollision mit seinem Fahrzeugheck nicht verhindern. Durch den Aufprall drehte sich sein Fahrzeug um die eigene Achse. Beide Fahrzeugführer wurden durch den Unfall leicht verletzt, konnten das Krankenhaus nach einer Untersuchung jedoch wieder verlassen. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von zirka 12.000 Euro. (reh)

