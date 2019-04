Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Erwitte - Autoscheiben eingeschlagen

Erwitte (ots)

Ein unbekannter Täter schlug in der Zeit zwischen Sonntagabend, 20.15 Uhr und 21.45 Uhr alle Seiten- und die Heckscheibe eines VW in der Dietrich-Ottmar-Straße ein. Auch in der Berger Straße und der Lönnsstraße wurden Autoscheiben von insgesamt zwei Fahrzeugen eingeschlagen. Hier lagen die Tatzeiten zwischen Sonntag, 20 Uhr und Montagmorgen, 5 Uhr, beziehungsweise zwischen Freitagmorgen und Sonntagabend. Aufgrund der Tatortnähe und des sich überschneidenden gemeinsamen Tatzeitraumes könnte hierfür der gleiche Täter verantwortlich sein. Zeugen werden gebeten sich bei der Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 02941-91000 zu melden. (reh)

Rückfragenvermerk für Medienvertreter:



Kreispolizeibehörde Soest

Pressestelle Polizei Soest

Telefon: 02921 - 9100 5300

E-Mail: pressestelle.soest@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/soest

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell