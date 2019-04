POL-SO: Wochenendmeldung Polizei Soest

Kreispolizeibehörde Soest

Soest - Verkehrsunfall mit Personenschaden Am Samstagnachmittag querte im Rahmen eines geplanten Einkaufs eine 13jährige Soesterin über den Fußgängerüberweg vor dem Kauflandgebäude die Hauptzufahrtsspur des Kauflandparkplatzes. Hierbei wurde sie von einer 59jährigen Soester PKW-Fahrerin übersehen und seitlich von deren PKW erfasst. Die Fußgängerin kam zu Fall und zog sich Verletzungen im Knöchelbereich zu. Sie suchte nach dem Unfall zwecks ambulanter Behandlung selbständig im Beisein ihres Vater das Klinikum Soest auf. (dd)

Soest - Verkehrsunfall mit Kleinkraftrad durch Auffahren Am Freitagnachmittag befuhr ein 48jähriger Soester mit seinem Kleinkraftrad die Lippstädter Straße in Fahrtrichtung Westen vor einem 28jährigem Soest PKW-Fahrer. In Höhe Waldenburger Weg musste der Kradfahrer sein Fahrzeug verkehrsbedingt abbremsen, um einem am dortigen Fußgängerüberweg wartenden Fußgänger das Queren der Fahrbahn zu ermöglichen. Dies erkannte der nachfolgende PKW-Fahrer zu spät und fuhr auf den abbremsenden Kradfahrer auf. Dieser kam zu Fall und zog sich starke Prellungen im Steiß- und Hüftbereich zu und konnte nach ambulanter Behandlung im Klinikum Soest entlassen werden. (dd)

Geseke - Verkehrsunfall im Kreisverkehr mit Radfahrerin Am Freitagabend fuhr eine 60jährige Gesekerin mit ihrem Fahrrad in den Kreisverkehr Calenstraße/Markusstraße/Bönninghauser Straße/Ernst-von-Bayern-Straße ein. Hier fuhr sie als vorfahrtberechtigte und wurde von einem 58jährigen Geseker PKW-Fahrer, der in den Kreisverkehr aus der Markusstraße kommend einfuhr, übersehen. Es kam zur Kollision der Fahrzeuge. Hierbei stürzte die Radfahrerin zu Boden und zog sich leichte Prellungen zu. Sie suchte daraufhin selbständig das Krankenhaus Geseke zwecks ambulanter Behandlung auf. (dd)

Lippstadt - Verkehrsunfall mit Radfahrer Am Samstagmorgen parkte ein 48jähriger Lippstädter seinen PKW im Bereich der Rathausstraße. Beim Öffnen seiner Fahrzeugtür übersah er einen von hinten kommenden, ihn gerade passierenden 72jährigen Radfahrer aus Lippstadt, welcher mit seiner Tür kollidierte und zu Fall kam. Der Radfahrer wurde aufgrund einer Verletzung am Hinterkopf mittels RTW dem Krankenhaus in Lippstadt zugeführt. Aus diesem wurde der Radfahrer nach ambulanter Behandlung entlassen. (dd)

Lippstadt - Diebstahl aus Imbisswagen In der Nacht von Freitag auf Samstag gelangte ein bisher unbekannter Täter über die Dachluke des Imbisswagen, welcher auf dem Parkplatz der Fa. Kaufland abgestellt ist, ungehindert ins Innere des Verkaufsstandes. Aus diesem wurden 30 rohe Würstchen entwendet. Anschließend verließ der Täter den Verkaufswagen über den Zugangsweg. Zeugen die Hinweise zum Sachverhalt oder Täter geben können, melden sich bitte bei der Polizei in Lippstadt unter der Rufnummer 02941-91000. (dd)

Lippstadt - Verkehrsunfall mit Personenschaden Am Samstagnachmittag befuhr ein 18jähriger Lippstädter mit seinem PKW die Berliner Straße in Fahrtrichtung Rheda-Wiedenbrück. Im Bereich der Kreuzung Lipperoder Straße/Lippestraße/Berliner Straße beabsichtigte er nach links über den dortigen Linksabbiegerfahrstreifen in die Lipperoder Straße abzubiegen. Hierbei schaffte es der Lippstädter nicht sein Fahrzeug ausreichend abzubremsen und fuhr auf zwei bereits auf dem Abbiegerstreifen wartende PKW-Führer auf. Durch den Aufprall wurden eine 56jährige und ein 55jähriger Belecker leicht verletzt. Die 56jährige Beleckerin wurde mittels RTW dem Krankenhaus in Lippstadt zugeführt, aus welchem sie nach ambulanter Behandlung entlassen wurde. (dd)

