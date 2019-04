Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Erwitte - Brandstiftung

Erwitte (ots)

Am Freitag, um 03:30 Uhr, kam es am Alter Hellweg zu einem Feuer. Unbekannte Täter hatten eine Papiermülltonne in Brand gesetzt. Die Feuerwehr konnte die komplett ausgebrannte Tonne löschen. Sie stand genau neben einer Trafostation deren Funktion zum Glück nicht beeinträchtigt wurde. Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zu den Tätern geben können, sich unter der Telefonnummer 02941-91000 zu melden. (lü)

