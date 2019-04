Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Werl - Kontrolle über den Wagen verloren

Werl (ots)

Am Montag, gegen 3.35 Uhr, befuhr ein 21-jähriger Soester mit einem Wagen die Straße Haue in Werl-Niederbergstraße in Richtung Werl. In einer Linkskurve verlor er die Kontrolle über den Wagen und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Das Auto kam im Graben zum Stehen. Er konnte unverletzt das Kraftfahrzeug verlassen und wandte sich an einen Anwohner, der die Polizei informierte. Der Mann, der über keinen Führerschein verfügt, hatte eine Atemalkoholkonzentration von 1,44 Promille. Weiterhin besteht auch noch der Verdacht, dass er unter Einfluss von Betäubungsmitteln gestanden hat. Aufgrund dessen wurde er zur Entnahme einer Blutprobe in das Krankenhaus nach Werl gebracht. (reh)

Rückfragenvermerk für Medienvertreter:



Kreispolizeibehörde Soest

Pressestelle Polizei Soest

Telefon: 02921 - 9100 5300

E-Mail: pressestelle.soest@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/soest

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell