Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Lippstadt - Wohnungseinbruch in Lippstadt

Lippstadt (ots)

Die Polizei wurde am Sonntagabend zu einem Wohnungseinbruch in die Arendsstraße gerufen. Die Wohnungseingangstür wurde augenscheinlich ohne Beschädigungen am Sonntag, in der Zeit zwischen 15.00 Uhr und 22.55 Uhr, geöffnet. Nach ersten Erkenntnissen könnte ein verlorener Schlüssel hierbei eine Rolle spielen. Aus der Wohnung fehlen nun ein Tresor, Schmuck und Bargeld. Ob eine Lippstädterin mit dem Diebstahl in Verbindung stehen könnte, müssen die weiteren Ermittlungen ergeben. Zeugen werden gebeten sich bei der Kriminalpolizei unter der Rufnummer 02941-91000 zu melden. (reh)

