Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Lippstadt - Nach Unfall zur Unfallstelle zurückgekommen

Lippstadt (ots)

Eine 51-jährige Lippstädterin befuhr am Sonntag, gegen 10 Uhr, die Beckumer Straße in Richtung Cappel. An der Straßeneinmündung Beckumer Straße / Roncalliweg wollte sie nach links abbiegen. Aufgrund des Gegenverkehrs musste sie jedoch warten. Ein 36-jähriger Lippstädter befuhr die Beckumer Straße in die gleiche Fahrtrichtung. Er bemerkte die wartende Autofahrerin nicht und fuhr mit seinem Wagen auf. Durch den Auffahrunfall blieb unter anderen auch sein vorderes Autokennzeichen auf der Straße liegen. Der Lippstädter überholte nun den Wagen der Frau und setzte seine Fahrt fort. Nach einiger Zeit kehrte er wieder zu Fuß zum Unfallort zurück. Zwei Zeugen wiesen die Beamten darauf hin, dass der Lippstädter an dem Unfall beteiligt war. Als sich die Polizeibeamten dem Mann näherten lief er in Richtung Cappel fort. Nach zirka 300 Metern konnten sie den Lippstädter jedoch wieder anhalten. Auf eine mögliche Unfallflucht gab er an, dass er zuvor nur sein Auto habe zuhause abstellen wollen und ja auch wieder zur Unfallstelle zurückgekehrt sei. Da die Beamten in der Atemluft des 36-Jährigen Alkoholgeruch wahrnahmen wurde ein Atemalkoholtest durchgeführt. Der festgestellte Wert von 1,76 Promille veranlasste die Polizisten zur Anordnung einer Blutprobe und Sicherstellung des Führerscheines. Nun muss sich der Autofahrer wegen Gefährdung des Straßenverkehrs durch Fahren unter Alkoholeinfluss und dem Verdacht der Unfallflucht verantworten. Durch den Unfall entstand ein Sachschaden in Höhe von zirka 5.500 Euro. (reh)

Rückfragenvermerk für Medienvertreter:



Kreispolizeibehörde Soest

Pressestelle Polizei Soest

Telefon: 02921 - 9100 5300

E-Mail: pressestelle.soest@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/soest

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell