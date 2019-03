Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Warstein-Belecke - Einbruch in der Probst-Böckler-Straße (Nachtrag)

Warstein (ots)

Am Freitag, gegen 22.00 Uhr, kam es in der Probst-Böckler-Straße zu einem Einbruch während die Bewohnerin zu Hause war. Zwei unbekannten Täter überstiegen den Grundstückszaun und verschafften sich durch aufbohren eines Fensterrahmens Zugang zum Haus. Hier überwältigten sie die Bewohnerin im Schlafzimmer und fesselten diese. Nachdem sie das Haus durchsucht hatten brachten sie das Opfer zu den aufgefundenen Tresoren, die sie öffnen musste. Während der Tat kommunizierten die beiden Täter mit einem Mittäter, der sich vermutlich nicht im Haus befand. Anschließend flüchteten die Beiden in unbekannte Richtung und ließen die Bewohnerin gefesselt im Haus zurück. Diese konnte sich nach zirka 30 Minuten befreien und löste Alarm aus. Eine sofort eingeleitete Fahndung mit starken Polizeikräften verlief negativ. Die Täter werden als zirka 180 bis 185 cm lang, dunkel gekleidet mit Skimasken beschrieben. Sie sprachen mit Osteuropäischen Akzent beziehungsweise in Osteuropäischer Sprache. Aus dem Haus wurden unter anderem einige hundert Euro entwendet. Das Opfer wurde durch die Täter körperlich nicht verletzt. Hinweis zu verdächtigen Person und Beobachtungen nimmt die Kriminalpolizei unter 02902-91000 jederzeit entgegen. (reh)

