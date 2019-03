Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Soest - Eine Leichtverletzte und 10.000 Euro Schaden

Soest (ots)

Eine 57-jährige Soesterin befuhr am Montag, gegen 6.35 Uhr, mit ihren VW den Senator-Schwarz-Ring in Richtung Paradieser Weg. Im Bereich des Klinikums Stadt Soest wollte sie nach links auf den Parkplatz abbiegen. Sie hielt ihren Wagen bis zum Stillstand an, da sie zuerst noch den entgegen kommenden Verkehr durchlassen musste. Dies erkannte ein 45-jähriger Soester Mercedes-Fahrer, der hinter der Soesterin fuhr, zu spät, so dass er ihr hinten auffuhr. Durch den Unfall wurde die VW-Fahrerin leicht verletzt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von schätzungsweise 10.000 Euro. (reh)

