Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Geseke - Bei Farbschmierereien erwischt

Geseke (ots)

Pech hatten zwei 15-jährige Geseker am Freitag, gegen 19.35 Uhr, als sie mit roter Farbe die Außenwand des Toilettenraumes einer Schule an der Ostmauer in Geseke beschmierten. Im dortigen Bereich war eine Überwachungskamera angebracht. Anhand der Aufnahmen konnten die beiden Schüler identifiziert werden. Der Sachschaden durch den Farbauftrag wird auf zirka 500 Euro geschätzt. Ob zur Schadensregulierung das Taschengeld reichen wird bleibt fraglich. (reh)

Rückfragenvermerk für Medienvertreter:



Kreispolizeibehörde Soest

Pressestelle Polizei Soest

Telefon: 02921 - 9100 5300

E-Mail: pressestelle.soest@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/soest

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell