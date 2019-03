Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Erwitte - Baustellenzaun aufgedrückt

Erwitte (ots)

Zwei unbekannte Täter drückten am Sonntag, gegen 21.30 Uhr einen Bauzaun an der Von-Droste-Straße in Erwitte zur Seite und begaben sich auf das dortige Gelände. Ein Zeuge konnte beobachten, wie sie zwei Mal Gegenstände von der Baustelle in ihren schwarzen Kombi luden und wegfuhren. Die Tatverdächtigen beiden Männer werden als zirka 170 bis 180 cm lang mit dunkler Jacke, dunkler Hose und dunklen Schuhen beschrieben. Welche Gegenstände entwendet worden sind, müssen die weiteren Ermittlungen ergeben. Die Kriminalpolizei bittet Zeugen sich unter der Rufnummer 02941-91000 zu melden. (reh)

Rückfragenvermerk für Medienvertreter:



Kreispolizeibehörde Soest

Pressestelle Polizei Soest

Telefon: 02921 - 9100 5300

E-Mail: pressestelle.soest@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/soest

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell