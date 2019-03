Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Lippstadt - Taxifahrer von Fahrgast verletzt

Lippstadt (ots)

Am Samstag gegen 23.40 Uhr fuhr ein Lippstädter Taxifahrer einen Mann und eine Frau von der Gaststätte Rüsinghof Cheers an der Beckumer Straße zur Märkischen Straße. Am Ende der Fahrt wurde der Mann plötzlich aggressiv und beleidigte den Taxifahrer. Als der Fahrer und der Mann aus dem Taxi ausstiegen wurde der Taxifahrer so stark geschubst, dass der Fahrer hinfiel und sich leicht verletzte. Hierbei ging auch das Armband seiner Uhr kaputt. Der Taxifahrer sprang nun in sein Auto und fuhr los. Die Polizei sucht nun den Fahrgast, der zirka 40 Jahre alt, ungefähr 175 cm lang ist und eine normale Statur hat. Er hat dunkelblonde, kurze Haare und trug einen dunklen Pullover. Die Frau, die in Begleitung des Mannes war hatte dunkle Haare. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 02941-91000 entgegen. (reh)

