Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Soest/Lippstadt - Landrätin bedankt sich bei einem Zeugen

Soest/Lippstadt (ots)

Landrätin Eva Irrgang bedankte sich heute bei Raphael Ringelstein für seinen herausragenden Einsatz als Zeuge am 28. Februar 2019. Der 33-jährige Lippstädter hatte einen Mann beobachtet der an einer Supermarktkasse die Kassiererin mit einem Messer bedrohte. Der Täter raubte den Inhalt der Kasse und flüchtete. Dabei verfolgte Ringelstein ihn und gab per Mobiltelefon seine Beobachtungen direkt an die Polizeileitstelle weiter. Als der Täter in ein Auto stieg, reagierte der Zeuge sofort. Er stieg in sein eigenes Auto, welches in der Nähe stand, und parkte den "Fluchtwagen" zu. Durch das geöffnete Autofenster redete Raphael Ringelstein noch auf den Täter ein: Er solle aufgeben, da die Polizei gleich käme. Das machte der 30-jährige Täter dann auch. Er konnte kurz darauf von der Polizei festgenommen werden. Bei seinen Vernehmungen gab der Täter einen weiteren Raubüberfall auf einen Supermarkt zu. Nur durch das couragierte und kontrollierte Eingreifen von Herrn Ringelstein konnte der Täter festgenommen werden. Dies wurde sowohl durch die Beamten des zuständigen Kriminalkommissariats als auch vom Abteilungsleiter Polizei, Jochen Brauneck, besonders betont. Die Landrätin bedankte sich für das überaus große Maß an Zivilcourage und Vorsicht mit einem kleinen Geschenk. "Setzen Sie sich auch weiterhin für die Gemeinschaft ein. Menschen wie Ihnen muss man einfach mal Danke sagen!" (lü)

