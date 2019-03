Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Wickede - Unfallflucht doch angezeigt

Wickede (ots)

Am 29. Januar 2019 kam es zu einer Verkehrsunfallflucht in Wickede, im Bereich Westerhaar, die erst einige Tage später durch den Geschädigten bei der Polizei in Menden angezeigt worden war. Der Eigentümer zeigte die Unfallflucht erst nach Anraten seines Vaters an. Er selber ging davon aus, dass dies sowieso nichts bringen würde. Aufgrund der Auswertung von Videomaterial konnte der Unfallverursacher, ein 58-jähriger Lkw-Fahrer aus Hamm, jedoch ermittelt werden. Im Rahmen der weiteren Bearbeitung kam dann heraus, dass dem Lkw-Fahrer bereits im April 2018 seine Fahrerlaubnis entzogen wurde und er weiterhin Lkws im Straßenverkehr geführt hatte. Der Führerschein, der damals nicht eingezogen werden konnte, wurde jetzt sichergestellt. Nun muss sich der Hammer nicht nur wegen der Verkehrsunfallflucht, sondern auch wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis verantworten. (reh)

