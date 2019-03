Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Wickede - Nur kurz abgelenkt

Wickede (ots)

Am Sonntag, gegen 10.05 Uhr, befuhr eine 24-jährige Werlerin mit ihrem Citroen die Hauptstraße in Richtung Werl. Nach dem bisherigen Erkenntnisstand war die Autofahrerin kurz abgelenkt, wodurch sie mit ihrem Wagen nach rechts von der Straße in den Graben abkam. Hier touchierte sie noch einen Leitpfosten und verunfallte. Nach dem Unfall wurde sie in ein Krankenhaus gebracht, konnte dieses jedoch nach ambulanter Behandlung wieder verlassen. Durch den Unfall entstand ein Sachschaden in Höhe von zirka 1.050 Euro. (reh)

