Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Lippstadt - Unfall unter Alkoholeinfluss

Lippstadt (ots)

Am Sonntagmorgen, um 06:15 Uhr, kam es an der Nussbaumallee zu einem Unfall. Ein 24-jähriger Lippstädter war mit seinem Toyota Corolla auf der Nussbaumallee in Richtung Overhagener Straße unterwegs. In einer lang gezogenen Linkskurve kam er nach rechts von der Straße ab und touchierte zunächst einen Baum leicht. Etwa 15 Meter weiter kollidierte der Toyota mit einem weiteren Baum, woraufhin das Fahrzeug sich überschlug und auf dem Dach liegenblieb. Der Fahrer konnte sich mit Hilfe von zwei Zeugen aus dem Auto selbst befreien. Er wurde zum Glück nur leicht verletzt. Die Beamten ließen den offensichtlich alkoholisierten Unfallfahrer in das Alkoholvortest gerät pusten. Dabei kam ein Wert von 1,5 Promille zustande. Der Führerschein des Lippstädters wurde sichergestellt und eine Blutprobe angeordnet. (lü)

