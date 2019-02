Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Werl - Sinnlose Zerstörungswut

Werl (ots)

In der Zeit zwischen Montagabend und Dienstagmorgen zerstach ein unbekannter Täter im Bereich Panningsstraße, Melstergraben und Walburgisstraße an vier Autos die Reifen. In allen Fällen wurden ein bis zwei Reifen pro Fahrzeug beschädigt. Die Polizei bittet Zeugen sich unter der Rufnummer 0292291000 zu melden. (reh)

