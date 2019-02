Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Soest - Fahrradfahrer übersehen

Soest (ots)

Heute, gegen 12.20 Uhr, befuhr ein 24-jähriger Mann aus Menden mit seinem Audi den Lübecker Ring in Richtung Riga-Ring. Von dort aus wollte er dann nach rechts auf den Windmühlenweg abbiegen. Ein 48-jähriger Fahrradfahrer aus Soest befuhr den kombinierten Geh-/Radweg in die gleiche Fahrtrichtung. Er wollte seine Fahrt dann geradeaus in Richtung Riga-Ring fortsetzen. Beim Abbiegen übersah der Audi-fahrer den Radfahrer und kreuzte seinen Fahrweg. Der Radfahrer vollzog noch eine Vollbremsung, bei der er stürzte, ohne mit dem Auto zusammen zu stoßen. Durch den Sturz verletzte er sich und wurde zur weiteren Untersuchung ins Krankenhaus gebracht. (reh)

