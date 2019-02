Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Lippstadt - Tankstellenräuber festgenommen

Lippstadt (ots)

Bereits am Montag konnten Kriminalbeamte einen 18-jährigen Tatverdächtigen aufgrund eines bestehenden Haftbefehls festnehmen und bei dem zuständigen Amtsbericht vorführen. Von hier aus ging er dann in die Untersuchungshaft. Der Lippstädter ist dringend verdächtig die beiden Raubüberfälle auf eine Tankstelle an der Erwitter Straße, am 20. und 21. Dezember 2018, begangen zu haben. Bei der ersten Tat forderte er damals gegen 18 Uhr, unter Vorhalt eines Messers, das Bargeld aus der Kasse. Am Folgetag überfiel der Täter gegen 19.30 Uhr erneut die Tankstelle. Auch in diesem Fall bedrohte er die Kassiererin mit einem Messer. Hierbei ging der Täter jedoch leer aus, da die Kassiererin sich weigerte die Kasse zu öffnen. Die Ermittler kamen dem 18-Jährigen über DNA-Material auf die Spur. Der Festgenommene ist bereits zuvor einschlägig in Erscheinung getreten. (reh)

