POL-SO: Geseke - "Stunde der Wahrheit"

Geseke (ots) - Am Montag, um 07:38 Uhr, stoppte eine Streifenbesatzung einen Ford Fiesta an der Mühlenstraße. Der 38-jährige Fahrer gab an, seinen Führerschein nicht dabei zu haben. Neben einer Beifahrerin befanden sich zwei Grundschulkinder auf dem Rücksitz. Der Geseker gab an, dass sein Führerschein zuhause wäre. Also folgten die Beamten ihm zu seiner Wohnanschrift. Hier sagte der Mann nun, dass jetzt die "Stunde der Wahrheit" kommen würde. Seine Fahrerlaubnis war ihm bereits vor einiger Zeit entzogen worden. Dieser Vorfall wird nicht dazu beitragen, den Führerschein in naher Zukunft zurück zu bekommen. Die Polizisten stellten die Fahrzeugschlüssel sicher. Gegen die Halterin des Fords wurde ebenfalls eine Anzeige geschrieben. (lü)

Rückfragenvermerk für Medienvertreter:



Kreispolizeibehörde Soest

Pressestelle Polizei Soest

Telefon: 02921 - 9100 5300

E-Mail: pressestelle.soest@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/soest

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell