POL-SO: Welver - Grundlos auf Mann eingeschlagen

Welver (ots) - Nach der Maiwanderung kehrte am Dienstagabend gegen 21:20 Uhr ein 36-jähriger Mann mit seiner Familie nach Hause zurück. Als sich Frau und Tochter hinter dem Wohnhaus in der Beckumer Straße befanden, kamen aus dem Waldstück drei Männer und zwei Frauen. Einer der Männer aus der Gruppe habe dann unvermittelt auf den 36-Jährigen eingeschlagen. Dann sei die Gruppe Richtung Im Hagen davongelaufen. Das Opfer verfolgte die Gruppe noch einige Meter, brach jedoch in Höhe Weidestraße die Verfolgung ab. Durch die Schläge erlitt der Geschädigte im Gesicht so schwere Verletzungen, dass er mit einem Rettungstransportwagen in ein Krankenhaus nach Soest eingeliefert wurde, und dort stationär verblieb. Die Kriminalpolizei in Werl sucht jetzt nach den Begleitern, oder weiteren Zeugen, die Hinweise auf den Täter geben können. Telefon: 02922-91000. (fm)

Rückfragenvermerk für Medienvertreter:



Kreispolizeibehörde Soest

Pressestelle Polizei Soest

Telefon: 02921 - 9100 5300

E-Mail: pressestelle.soest@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/soest

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell