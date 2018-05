POL-SO: Soest - In Schlangenlinien unterwegs

Soest (ots) - Kurz nach Mitternacht war am Mittwochmorgen ein 27-.jähriger Mann aus Bad Sassendorf mit einem PKW auf dem Nottebohmweg unterwegs. Dabei fuhr er in Schlangenlinien und geriet mehrfach auf den gekennzeichneten Radweg. Bei einer Kontrolle stellten die Beamten Alkoholgeruch in der Atemluft fest. Ein Vortest ergab einen Wert von etwa 1,2 Promille. Der Führerschein wurde sichergestellt und eine Blutprobe genommen. (fm)

Rückfragenvermerk für Medienvertreter:



Kreispolizeibehörde Soest

Pressestelle Polizei Soest

Telefon: 02921 - 9100 5300

E-Mail: pressestelle.soest@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/soest

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell