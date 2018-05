POL-SO: Soest - Auffälliges Fahrzeug gestohlen (Folgemeldung)

Soest (ots) - In der Nacht zu Freitag, dem 20 April 2018, wurde vom Wiesenkirchhof ein blauer Fiat Punto mit einem auffälligen Dachaufbau gestohlen. Gegen 02:15 Uhr fuhr am heutigen Mittwochmorgen dieser PKW auf dem Naugardenring an einer Polizeistreife vorbei, als diese gerade ein anderes Fahrzeug einer Verkehrskontrolle unterzogen. Die Beamten nahmen umgehend die Verfolgung auf. Nach einer kurzen Verfolgung durch die Soester Innenstadt prallte der Fiat Punto an der Thomae-Grandweger-Wallstraße gegen die dortige Wallmauer. Der 25-jährige Fahrer, ohne festen Wohnsitz und ohne Führerschein wurde festgenommen. Bei der Durchsuchung wurden bei ihm einige Gramm Amphetamin aufgefunden. Außerdem lag gegen ihn ein Haftbefehl vor. An dem Fahrzeug war das ursprüngliche Kennzeichen durch ein gestohlenes Kennzeichen ersetzt worden. In der Nacht zu Montag war an einem anderen Fiat Punto auf der Wiesenstraße ein Reifen entwendet worden. Offenbar Ersatz für einen beschädigten Reifen an dem gestohlenen blauen Fiat Punto. Entsprechende Strafanzeigen gegen den 25-Jährigen wurden gefertigt. Im Anschluss an die Vernehmung und die weiteren Ermittlungen wird der Festgenommene der nächsten Justizvollzugsanstalt überstellt. (fm)

