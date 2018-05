POL-SO: Lippstadt-Lipperode - Fahrradfahrer übersehen

Lippstadt (ots) - Kurz vor 10:00 Uhr fuhr ein 60-jähriger Mann aus Rietberg mit seinem PKW von der Straße In den Amtswiesen nach rechts auf die Lippestraße. Beim Abbiegevorgang übersah er einen 13-jährigen Schüler aus Lippstadt, der mit seinem Rad vom Vorplatz der Kirche den Radweg in entgegengesetzter Richtung fuhr und die Straße In den Amtswiesen überqueren wollte. Im Einmündungsbereich kam es zum Zusammenstoß. Durch die Besatzung eines Rettungstransportwagens wurde der leicht verletzte Schüler an Ort und Stelle versorgt. Ein Transport in ein Krankenhaus war nicht notwendig. (fm)

