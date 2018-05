POL-SO: Bad Sassendorf-Lohne - Wohnungseinbruch

Bad Sassendorf (ots) - In der Nacht zu Dienstag drangen unbekannte Täter in die Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Straße An der Helle ein. Dabei hebelten sie mit Gewalt die Wohnungseingangstür auf. In den Räumen suchten sie nach Wertsachen. Nach ersten Feststellungen erbeuteten sie einen Computer. Die Kriminalpolizei sucht Zeugen, die im Zeitraum von Montag, 19:30 Uhr, bis Dienstag, 19:30 Uhr, verdächtige Personen oder Fahrzeuge am Tatort bemerkten. Telefon: 02921-91000. (fm)

