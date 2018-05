POL-SO: Soest - Diebstahl aus PKW

Soest (ots) - In der Nacht zu Dienstag entwendeten Diebe aus einem verschlossenen VW Touran, der Im Tabrock abgestellt war drei Koffer und eine hochwertige Tasche einer Pharmafirma. Wie die Diebe in das Fahrzeug gelangten war unklar. Die Kriminalpolizei sucht Zeugen, die im Tatzeitraum zwischen 00:00 Uhr bis 04:30 Uhr, verdächtige Personen im oder am Fahrzeug beobachtet haben. Hinweise dazu nimmt die Polizei unter der Telefonnummer: 02921-91000 entgegen. (fm)

