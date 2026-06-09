Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Polizei sucht nach einer vermissten 37-jährigen Frau -#polsiwi

Siegen / Siegen-Wittgenstein (ots)

Die Polizei sucht derzeit nach einer 37-jährigen Frau aus Siegen. Am 15. Mai wurde die Polizei darüber informiert, dass die Frau seit dem 11.05. weder an ihrer Wohnanschrift noch an ihrem Arbeitsplatz gesehen wurde.

In der Vergangenheit hatte die 37-Jährige für mehrere Tage bis hin zu mehreren Wochen keine Kontakte zu Angehörigen. Damals wurden keine Gefahrensituationen bekannt.

Auch in diesem Fall gab es keinen konkreten Hinweis auf eine Gefährdung. Grundsätzlich bestimmen erwachsene Personen ihren Aufenthaltsort selbst. Eine Abwesenheit vom Wohnsitz oder der Arbeitsstelle führt daher nicht zwangsläufig zu polizeilichen Suchmaßnahmen.

Gleichwohl liefen seitdem fortlaufend Ermittlungen durch die Kriminalpolizei. So wurden immer wieder mögliche Anlaufstellen sowie Kontaktpersonen überprüft. Diese Maßnahmen führten bislang weder zur Verifizierung eines aktuellen Aufenthaltsortes noch zu entsprechenden konkreten Gefährdungsaspekten.

Aufgrund der mittlerweile verstrichenen Zeit sowie aufgrund des aktuellen Ermittlungsergebnisses, dass es nach wie vor keine Kontobewegungen bei der 37-Jährigen gab, entschloss sich die Kriminalpolizei nun für die Durchführung einer Öffentlichkeitsfahndung.

Die Vermisste kann wie folgt beschrieben werden:

- Ca. 170 cm groß

- Kräftige Statur

- Dunkle längere Haare, meist zum Zopf gebunden

- Blau/grüne Augen

- Schwarze Brille

Zur aktuellen Bekleidung können keine Angaben gemacht werden.

Ein Foto der Vermissten kann über den nachfolgenden Link eingesehen werden:

https://polizei.nrw/fahndung/206091

Die Polizei fragt:

Wer kann Hinweise zum Aufenthaltsort der 37-Jährigen machen oder hat in letzter Zeit Kontakt mit der Frau gehabt?

Die Frau selbst wird durch die Ermittler gebeten, Kontakt zur Kriminalpolizei aufzunehmen.

Hinweise nimmt die Polizei unter dem Notruf 110 oder der Rufnummer 0271/7099-0 entgegen.

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