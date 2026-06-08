Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Trickdiebe entwenden Goldmünzen und Geldscheine - Polizei bittet um Hinweise #polsiwi

Siegen (ots)

Am Samstag (06.06.2026) ist es zu zwei Trickdiebstählen auf einer Veranstaltung im Leonhard- Gläser- Saal an der Koblenzer Straße in Siegen gekommen.

Ersten Erkenntnissen nach fand dort am Samstag eine Antiquitätenmesse statt. Zwischen 10:30 Uhr und 14:00 Uhr haben zwei unbekannte Tatverdächtige zwei Aussteller angesprochen und Interesse vorgegaukelt. Einer der beiden verwickelte den jeweiligen Aussteller in ein Gespräch, während ein anderer die Goldmünzen bzw. die Geldscheine entwendete. Der Gesamtschaden beläuft sich ersten Erkenntnissen nach auf einen mittleren fünfstelligen Betrag.

Die beiden unbekannten Männer werden wie folgt beschrieben: - Ca. 165 - 170 groß - Einer war schlank, einer korpulent - Zwischen 35-50 Jahre alt - Südländischer Phänotyp

Die Kriminalpolizei hat in beiden Fällen die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen werden gebeten, sich unter der 0271/ 7099-0 bei der Polizei zu melden.

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