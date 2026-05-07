Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Polizei hebt Cannabisplantage aus- #polsiwi

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Kreuztal-Ferndorf (ots)

Am Dienstagmorgen (05. Mai) hat die Siegener Kriminalpolizei eine Cannabisplantage in einem Kreuztaler Wohnhaus ausgehoben.

Auf das Haus aufmerksam geworden waren die Beamten aufgrund von Hinweisen. Als man diesen nachging, verdichtete sich der Verdacht, dass in dem Objekt illegal Cannabis angebaut werden könnte. Ein richterlicher Durchsuchungsbeschluss wurde erwirkt und so startete in den Morgenstunden der Einsatz.

In dem Haus fanden die Beamten im Bereich des Dachgeschosses einen vollausgestatten Raum zur Aufzucht von Cannabispflanzen. Insgesamt 330 Pflanzen beschlagnahmten die Durchsuchungskräfte ebenso wie weiteres Equipment zum Betreiben der Plantage. Zudem stellten die Beamten fest, dass illegal Strom zum Betrieb der technischen Geräte abgezapft wurde.

Der 49-jährige Wohnungsinhaber musste die Beamten mit zur Dienststelle begleiten. Nach Abschluss aller polizeilicher Maßnahmen konnte er den Heimweg antreten. Die weiteren Ermittlungen in dieser Angelegenheit dauern noch an. Gegen den 49-Jährigen läuft nun unter anderem ein Strafverfahren wegen des Anbaus von Cannabis in nicht geringen Mengen.

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